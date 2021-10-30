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Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев может подать в отставку

  /   Обновлено: 30 октября 2021 21:52
Общество
Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев может подать в отставку
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 30 октября. Председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев может уйти в отставку. Информацию об этом неофициально подтвердили в Смольном.

Так, высокопоставленный источник издания «Невские Новости» сообщил, что Владимир Григорьев уйдет с поста главы председателя городского комитета по градостроительству и архитектуре в ноябре.

«Владимир Анатольевич покинет комитет в ноябре, это его личное решение, никаких подводных камней нет», — сказали корреспонденту.

По данным издания, должность главного архитектора Санкт-Петербурга займет Юлия Киселева. Она руководила комитетом с 2008 по 2013 год. Собеседники «Невских Новостей» предположили, что Григорьев покидает пост в связи с плохими показателями Петербурга по комплексному освоению городских территорий, а также за недостатком связей с инвесторами и застройщиками.

Ранее архитекторы и предприниматели обсудили развитие транспортной системы Санкт-Петербурга на презентации японской фирмы «Никкен Секкей».

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петербург архитектор владимир григорьев
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