Популярность газомоторного топлива растет в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Уровень потребления газа как топлива для автомобильных двигателей увеличился в Северной столице в полтора раза, пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Потребление газомоторного топлива в городе возросло на протяжении девяти месяцев 2021 года в 1,5 раза. Сейчас в Культурной столице в ускоренном режиме создается специализированный рынок. Его формированием занимается «Газпром».

«Мы постепенно переводим пассажирский транспорт на экологичные и экономичные виды топлива, закупаем новые автобусы, создаем инфраструктуру для их обслуживания», — подчеркивает губернатор Александр Беглов.

Сейчас на городских маршрутах курсируют свыше 630 автобусов, которые работают на голубом топливе. Предполагается, что через три года Петербург полностью перейдет к эксплуатации общественного транспорта и коммунальной техники на газе.

Инфраструктура города на Неве также обновляется. Активно строятся системы газонаполнительных станций. Так, десять станций уже запущены, а до начала следующего года планируется возвести еще пять объектов. В намерения структуры «Газпром газомоторное топливо» входит ввод в эксплуатацию 25 станций до 2024 года и инвестиции в сектор в объеме 3,5 млрд рублей.

Метан является наиболее бюджетным вариантом с точки зрения трат на автомобильное топливо. Средняя стоимость кубического метра компримированного газа в эквиваленте литру бензина в Северной столице равняется 19,98 рубля.

Согласно информации транспортного комитета Санкт-Петербурга, порядка 250 автобусов на газомоторном топливе будут привезены в город до начала ноября.