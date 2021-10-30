Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 19:41
19:41
Общество
Патриарх Кирилл назвал покойного диктора Игоря Кириллова голосом страны
19:41
Общество
Минцифры предложило проверять QR-коды с помощью приложения «Госуслуги Стопкоронавирус»
19:39
Шоу-бизнес
Тарасова отчитала Авербуха за падение Волосожар в шоу «Ледниковый период»
19:39
Происшествия
Загоревшийся на Рублевском шоссе пассажирский автобус сняли на видео
19:33
Экономика
Курс на сотрудничество с ЕС разрушает экономику Украины
19:30
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что пригласивший ее в Москву продюсер оказался педофилом
19:27
Наука
Ученые Национального института антропологии нашли на полуострове Юкатан каноэ эпохи майя
19:25
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Рублевском шоссе в Москве
19:25
Происшествия
Талибы открыли огонь по участникам свадебной вечеринки в Афганистане
19:24
Общество
Студенты из Волгоградского университета разработали управляемый взглядом браузер
Все новости

Популярность газомоторного топлива растет в Петербурге
Экономика
Популярность газомоторного топлива растет в Петербурге
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Санкт-Петербург, 30 октября. Уровень потребления газа как топлива для автомобильных двигателей увеличился в Северной столице в полтора раза, пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Потребление газомоторного топлива в городе возросло на протяжении девяти месяцев 2021 года в 1,5 раза. Сейчас в Культурной столице в ускоренном режиме создается специализированный рынок. Его формированием занимается «Газпром».

«Мы постепенно переводим пассажирский транспорт на экологичные и экономичные виды топлива, закупаем новые автобусы, создаем инфраструктуру для их обслуживания», — подчеркивает губернатор Александр Беглов.

Сейчас на городских маршрутах курсируют свыше 630 автобусов, которые работают на голубом топливе. Предполагается, что через три года Петербург полностью перейдет к эксплуатации общественного транспорта и коммунальной техники на газе.

Инфраструктура города на Неве также обновляется. Активно строятся системы газонаполнительных станций. Так, десять станций уже запущены, а до начала следующего года планируется возвести еще пять объектов. В намерения структуры «Газпром газомоторное топливо» входит ввод в эксплуатацию 25 станций до 2024 года и инвестиции в сектор в объеме 3,5 млрд рублей.

Метан является наиболее бюджетным вариантом с точки зрения трат на автомобильное топливо. Средняя стоимость кубического метра компримированного газа в эквиваленте литру бензина в Северной столице равняется 19,98 рубля.

Согласно информации транспортного комитета Санкт-Петербурга, порядка 250 автобусов на газомоторном топливе будут привезены в город до начала ноября.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Популярность газомоторного топлива растет в Петербурге
Газпром петербург авто природный газ моторное топливо
Комментировать