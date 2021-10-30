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Публициста Старикова возмутили решения властей Петербурга во время пандемии

  /   Обновлено: 30 октября 2021 16:09
Общество
Публициста Старикова возмутили решения властей Петербурга во время пандемии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Гости пресс-клуба «Петербургский уикенд» обсудили введение нового локдауна в России. Писатель и публицист Николай Стариков объяснил, в чем разительное отличие между Москвой и Санкт-Петербургом в период пандемии.

Президент России Владимир Путин указом объявил неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей с сохранением заработной платы. Многие россияне восприняли это как возможность отдохнуть и отправились к морю. Власти Крыма отреагировали на такое поведение граждан запретом на въезд, выставив блокпосты. Глава телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич отметил, что в этой ситуации поддерживает руководство региона.

«Вот он как должен реагировать в ситуации стресса и паники, когда он видит, что все из закрытых Москвы и Петербурга, и каких-то еще больших городов толпами ломанулись на море. И ты начинаешь паниковать, конечно, как защитить», — отметил гость студии.

Публициста Старикова возмутили решения властей Петербурга во время пандемии
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Публицист Игорь Кимаковский считает, что для избежания подобных ситуаций роль государства в тяжелые периоды должна возрастать. По его мнению, гражданам необходимо предъявлять четкие правила поведения.

Выслушав коллег, еще один гость пресс-клуба Стариков привел в пример возмутитвшее его поведение властей в Санкт-Петербурге. Он считает, что в Москве намного лучше справились с пандемией из-за жесткого соблюдения правил.

«В нашем родном Санкт-Петербурге в самый разгар эпидемии не надо было носить перчатки в метро и транспорте. В Москве это отменили совсем недавно. Вопрос — если вирус один и тот же, транспортные системы Москвы и Санкт-Петербурга похожи, почему в Москве обязательно носить перчатки, в Санкт-Петербурге — нет? Ответ один — потому что идиотизм», — подчеркнул публицист.

Ранее специальный корреспондент RT Константин Придыбайло оценил влияние антиваксеров на развитие пандемии в стране. Он уверен, что ограничения сохраняются как раз из-за того, что некоторые до сих пор отказываются ставить прививку.

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стариков коронавирус локдаун петербургский уикенд
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