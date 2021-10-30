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Туристы из Москвы, Пскова и Твери купили больше всего билетов в Петербург на начало ноября
Общество
Туристы из Москвы, Пскова и Твери купили больше всего билетов в Петербург на начало ноября
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 30 октября. Специалисты сервиса для путешествий «Туту.ру» узнали, из каких городов в Санкт-Петербург приедет больше всего туристов в нерабочую неделю.

По данным сервиса, некоторые россияне решили посетить Северную столицу еще до объявления ограничительных мер. Они забронировали билеты в начале октября или раньше. Однако таких туристов оказалось лишь 15%.

Большинство тех, кто запланировал отдохнуть в Петербурге в первую неделю ноября, купили билеты на проезд в период с 18 по 25 октября. В это время о введении нерабочей недели уже было объявлено, но эта информация не испугала путешественников. Как отметили эксперты «Туту.ру», больше всего билетов на поезд было куплено жителями Москвы, Пскова и Твери.

Аналитики университета «Синергия» выяснили планы россиян на предстоящие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, более половины опрошенных (56%) основную часть проведут дома.

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туризм путешествие нерабочие дни
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