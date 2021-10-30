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Телеведущий Норкин оценил темпы строительства метро в Москве и Петербурге

  /   Обновлено: 30 октября 2021 15:23
Общество
Телеведущий Норкин оценил темпы строительства метро в Москве и Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 октября. Ситуацию со строительством петербургского метрополитена прокомментировал теле- и радиоведущий, член Академии российского телевидения Андрей Норкин.

Впервые ведущий посетил Северную столицу почти шесть лет назад. По его словам, с тех пор в городе произошли определенные изменения, например, появилось много высоких зданий, в том числе «Лахта-центр».

А вот с развитием городской подземки дела обстоят не так хорошо. В то время как в Москве за последние десять лет ввели в эксплуатацию 90 новых станций, в Петербурге в очередной раз перенесли срок сдачи участка Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института».

«Знаете, найдется огромное количество москвичей, которые будут жаловаться именно на то, что копают так много станций метро. Но это, мне кажется, несерьезные жалобы», — поделился мнением Норкин в рамках заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Также телеведущий сравнил ситуацию на дорогах в российской столице и городе на Неве. Он отметил, что в Петербурге достаточно узкие улицы, поэтому во многих местах транспорту очень трудно проехать.

«Я как-то давным-давно привык на такие вещи внимание не обращать. Это быт, это нормально», — резюмировал журналист.

Живущие в спальных районах петербуржцы устали ждать решения транспортных проблем. Строительство новых станций подземки идет не просто медленно, а с постоянным переносом сроков.

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