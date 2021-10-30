Незаконная охота Рашкина напомнила ведущему Норкину об анекдоте про лося

Санкт-Петербург, 30 октября. Российский ведущий Андрей Норкин рассказал анекдот на тему охоты после случая с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным.

Речь об этом шла в ходе заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» в медиагруппе «Патриот». Ранее полиция обнаружила в машине Рашкина тушу убитого лося. Сейчас правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента. В соцсетях после инцидента появилось множество мемов и смешных постов. Россияне шутят, что на самом деле лось погиб от коронавируса.

Не остался в стороне и лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения Андрей Норкин. Ценитель тонкого юмора вспомнил анекдот об охоте. По сюжету муж с друзьями собрался в лес, но его жена увязалась за компанией. Отговорить женщину не удалось, поэтому ей поручили «важное задание»: стоять с ружьем на опушке и ждать, когда охотники поймают лося и погонят на нее. В задачу жены входит стрельба в животное и охрана, чтобы никто не украл тушу.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

«Мужики ушли в лес, накрыли "поляну", выпили, закусили, прекрасно провели время. Потом пошли обратно. И чем ближе они подходили к этой опушке, тем слышнее какой-то шум. Посредине опушки лежит какая-то туша, вокруг нее бегает мужик, а за мужиком — жена с ружьем. Бегает и орет: "Это мой лось!". А мужик ей отвечает: "Да твой, твой, дай только седло сниму"», — рассказал Норкин.

Ранее Норкин высказался об истории с пропажей известной советской актрисы Светланы Светличной. Он подчеркнул, что, как впоследствии стало известно, актриса «не совсем пропала» и, по его мнению, все это может быть срежиссированным ходом.