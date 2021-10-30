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Сотрудники Роспотребнадзора опечатали шесть работавших в локдаун баров Петербурга
Общество
Сотрудники Роспотребнадзора опечатали шесть работавших в локдаун баров Петербурга
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Санкт-Петербург, 30 октября. Первый ночной антикоронавирусный рейд по общественным заведениям Санкт-Петербурга был проведен в ночь с 29 на 30 октября.

В результате проверки сотрудники из Роспотребнадзора закрыли сразу несколько баров Северной столицы. Отмечается, что всего специалисты ведомства посетили 18 заведений с целью предотвратить нарушения в период режима повышенной готовности.

Как оказалось, антиковидные меры не соблюдались в шести барах, где посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было разметки, а также журналов дезинфекции. Теперь общественным пространствам грозят штрафы до трехсот тысяч рублей.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили ограничения с 30 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостанавливается работа большинства магазинов и объектов развлечения в связи с ростом числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

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