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Ведущий специалист центра «Фобос» Леус пообещал до +12 градусов в Петербурге 30 октября

  /   Обновлено: 30 октября 2021 09:01
Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Леус пообещал до +12 градусов в Петербурге 30 октября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 октября. Потепление до +12 градусов ожидает петербуржцев в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Северной столице установится малооблачная погода без дождей. Об этом синоптик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона», — отметил он.

Столбики уличных термометров покажут от +10 до +12 градусов, что близко к рекордно высоким значениям, подчеркнул Леус. Юго-западный ветер подует со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин ранее предупредил о последствиях крупнейших магнитных бурь. Они обрушатся на Землю уже с сегодняшнего дня.

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