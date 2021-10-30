Задержана предполагаемая участница эротической съемки у Исаакиевского собора в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Сотрудники полиции установили предполагаемую участницу непристойной видеосъемки возле Исаакиевского собора в Петербурге, девушка уже задержана.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность женщины, которая, предположительно участвовала в провокационной съемке на фоне Исаакиевского собора. Сотрудники правоохранительных органов подозревают 31-летнюю местную жительницу. Девушку уже задержали и передали в следственные органы, рассказал источник ФАН.

Ранее начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко заявил, что правоохранители устанавливают личность девушки, оголившей ягодицы у Исаакиевского собора. Фотографии и видеоролики провокационного содержания были выявлены сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей.