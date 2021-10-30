Правоохранители задержали блогера Давидыча за угрозы водителю в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали популярного блогера Эрика Давидыча в Петербурге в ночь с 29 на 30 октября.

Блогер и его компания подозреваются в угрозе водителю. Это стало причиной введения плана «Перехват». Яркий золотой автомобиль Давидыча нашли на главной ресторанной улицы Северной столицы, заведения на которой продолжали обслуживать клиентов, несмотря на коронавирусные ограничительные меры.

В розыске находилось две машины. Речь идет о BMW Давидыча и «Мерседесе». Задержание блогера произошло на улицы Рубинштейна около дома №25 примерно в 23:00. Сотрудники правоохранительных органов в результате доставили Эрика в отдел полиции.

В интернете Давидыч прославился как темпераментный обозреватель машин и стритрейсер. Блогер также заработал известность, когда создал отряды по поимке членов банды «ГТА».

Давидыч ранее возглавлял список нарушителей ПДД среди блогеров. На счету обозревателя машин 674 штрафа. Вторую строчку занял Эдвард Бил.