Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 02:46
02:29
Экономика
Российский газ может подорожать для Молдавии до 500 долларов за 1 тыс. кубометров
02:29
Общество
Юрист Соловьев посоветовал оспорить кадастровую стоимость имущества для снижения налога
02:28
Общество
Диетолог Обложко предупредил о вреде «срывных» продуктов
02:10
Происшествия
Правоохранители задержали блогера Давидыча за угрозы водителю в Петербурге
02:09
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус призвал готовиться к новой пандемии
02:00
Общество
Эксперт по туризму Лукьяненко рассказала о развитии горнолыжных курортов в Крыму
01:53
Армия
ВМС США провели испытания первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты
01:49
Происшествия
Младенец стал жертвой ДТП с КамАЗом в Ингушетии
01:49
Происшествия
Пострадавших в аварии в Ингушетии детей госпитализировали
01:49
Политика
Макрон: Франция не обладает сведениями о влиянии России на газовые цены
Все новости

Правоохранители задержали блогера Давидыча за угрозы водителю в Петербурге

  /   Обновлено: 30 октября 2021 02:10
Происшествия
Правоохранители задержали блогера Давидыча за угрозы водителю в Петербурге
instagram.com  /  @eric_davidich

Санкт-Петербург, 30 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали популярного блогера Эрика Давидыча в Петербурге в ночь с 29 на 30 октября.

Блогер и его компания подозреваются в угрозе водителю. Это стало причиной введения плана «Перехват». Яркий золотой автомобиль Давидыча нашли на главной ресторанной улицы Северной столицы, заведения на которой продолжали обслуживать клиентов, несмотря на коронавирусные ограничительные меры.

В розыске находилось две машины. Речь идет о BMW Давидыча и «Мерседесе». Задержание блогера произошло на улицы Рубинштейна около дома №25 примерно в 23:00. Сотрудники правоохранительных органов в результате доставили Эрика в отдел полиции.

В интернете Давидыч прославился как темпераментный обозреватель машин и стритрейсер. Блогер также заработал известность, когда создал отряды по поимке членов банды «ГТА».

Давидыч ранее возглавлял список нарушителей ПДД среди блогеров. На счету обозревателя машин 674 штрафа. Вторую строчку занял Эдвард Бил.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители задержали блогера Давидыча за угрозы водителю в Петербурге
полиция машина штраф блогер давидыч
Комментировать