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Петербургские власти расширили перечень товаров, разрешенных к продаже в нерабочие дни
Экономика
Петербургские власти расширили перечень товаров, разрешенных к продаже в нерабочие дни
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Санкт-Петербург, 29 октября. Смольный опубликовал обновленные методические рекомендации, касающихся ведения бизнеса в нерабочую неделю. Согласно им, петербургские власти расширили перечень товаров, которые можно будет продавать в этот период, пишет «Российская газета».

По большому счету, городские магазины не ограничены в ассортименте с 30 октября по 7 ноября. Однако доля товаров первой необходимости должна в нем быть больше 30%. Если это соотношение не соблюдается, торговая точка должна быть закрыта на указанный период.

По новым рекомендациям властей к разрешенным к продаже товарам добавились автомобильные запчасти, цветы, очки и контактные линзы, канцелярские принадлежности и непериодические печатные издания. Соответственно, в нерабочую неделю свое функционирование продолжат магазины автозапчастей, цветов, салоны оптики и книжные магазины.

После официального окончания нерабочих дней в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения, которые начнут действовать с 8 ноября 2021 года.

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