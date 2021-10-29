Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 17:41
17:41
Общество
Локдаун вводят в Пермском крае: ФАН узнал подробности
17:36
Общество
Полицейские из Осетии вынесли из леса грибника с сердечным приступом
17:34
Общество
Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал «Спутник V» самой эффективной вакциной
17:34
Весь мир
Трюдо призвал Нидерланды бороться вместе против «дезинформации и экстремизма»
17:33
Политика
Политолог Валяев: «Зеленые» ФРГ в угоду США продолжат создавать проблемы «СП-2»
17:33
Происшествия
Пойманный с убитым лосем депутат Рашкин прибыл в саратовскую прокуратуру
17:29
Политика
Политолог Жаров об обстрелах ВСУ: Цель Украины — вынудить ЛДНР на «агрессию»
17:27
Происшествия
Спасатели МЧС совместно с вертолетом Ка-32 ищут в Балтийском море пропавших дайверов
17:26
Общество
Политолог Солонников рассказал о «неделях кризиса» в горячем водоснабжении Петербурга
17:25
Общество
Новый трейлер второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом появился в Сети
Все новости

Экономист Межевич призвал Россию жестко действовать в отношении отдельных прибалтов

  /   Обновлено: 29 октября 2021 17:23
Политика
Экономист Межевич призвал Россию жестко действовать в отношении отдельных прибалтов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 октября. Россия должна взять на вооружение американские методы в ответ на репрессии в отношении 14 русскоязычных журналистов в Литве, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, действительный член Русского географического общества Николай Межевич.

Соответствующая дискуссия проходила в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Ведущий поинтересовался у профессора, стоит ли России возбуждать уголовные дела в отношении отдельных представителей прибалтийских стран, ответственных за это. В качестве примера он привел Вашингтон, который преследует всех, кто ему не нравится.

По мнению Николая Межевича, подобный опыт не стоит упускать из виду.

«Но если мы возьмем его на вооружение, то тогда надо и действовать так же, как американцы. Решительно и жестко», — сказал он.

Если же Россия не готова в этом вопросе проявить характер, то не стоит предпринимать такие меры.

«Если в отношении условного Ивана Ивановича Иванова начинает вести жесткую санкционную политику и ставить задачу добиться его экстрадиции на территорию США, то Ивану Ивановичу проще или застрелиться, или хотя бы сменить фамилию, потому что это очень серьезно. Вот если о таких санкциях речь идет — то я за», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение Риги запретить вещание Первого балтийского канала. По ее словам, Рига вытесняет все неугодные СМИ из информационного пространства страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экономист Межевич призвал Россию жестко действовать в отношении отдельных прибалтов
россия сша литва
Комментировать