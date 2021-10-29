Экономист Межевич призвал Россию жестко действовать в отношении отдельных прибалтов

Санкт-Петербург, 29 октября. Россия должна взять на вооружение американские методы в ответ на репрессии в отношении 14 русскоязычных журналистов в Литве, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, действительный член Русского географического общества Николай Межевич.

Соответствующая дискуссия проходила в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Ведущий поинтересовался у профессора, стоит ли России возбуждать уголовные дела в отношении отдельных представителей прибалтийских стран, ответственных за это. В качестве примера он привел Вашингтон, который преследует всех, кто ему не нравится.

По мнению Николая Межевича, подобный опыт не стоит упускать из виду.

«Но если мы возьмем его на вооружение, то тогда надо и действовать так же, как американцы. Решительно и жестко», — сказал он.

Если же Россия не готова в этом вопросе проявить характер, то не стоит предпринимать такие меры.

«Если в отношении условного Ивана Ивановича Иванова начинает вести жесткую санкционную политику и ставить задачу добиться его экстрадиции на территорию США, то Ивану Ивановичу проще или застрелиться, или хотя бы сменить фамилию, потому что это очень серьезно. Вот если о таких санкциях речь идет — то я за», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение Риги запретить вещание Первого балтийского канала. По ее словам, Рига вытесняет все неугодные СМИ из информационного пространства страны.