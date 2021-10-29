Политолог Солонников рассказал о «неделях кризиса» в горячем водоснабжении Петербурга

Три человека пострадали в Санкт-Петербурге в результате прорыва трубы с кипятком на проспекте Маршала Жукова. Двое из них — взрослый и ребенок — в состоянии средней тяжести были доставлены в больницы.

В связи с этим политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что подобные происшествия в Северной столице совсем не редкость.

«Практически каждый год начало отопительного сезона сопровождается такими ЧП. Когда страдают люди, это, конечно, трагедия», — сказал политолог.

Дмитрий Солонников сообщил, сколько обычно могут продолжаться периоды, когда сохраняется опасность повторения таких аварий.

«В предыдущие годы практически каждый сезон [случалось]. Трубы у нас изношенные. Они рвутся. К сожалению, это видно. Обычно в городе бывает несколько недель этого кризиса, потом все восстанавливают. Коммунальные системы — большая проблема Санкт-Петербурга. По-моему, это видно», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

В завершение он подчеркнул, что система горячего водоснабжения Северной столицы остается в удручающем состоянии уже долгое время.

«В последние 25 лет, да и при советском периоде, с этим были проблемы. Я помню, еще [глава администрации Петербурга] Владимир Анатольевич Яковлев серьезно жаловался на то, какая изношенная система коммунальных сетей у нас в городе. С тех пор немногое изменилось. Мы латаем те дыры, которые есть в городе, но бюджета на то, чтобы заменить все быстро и одновременно в Петербурге, конечно же, нет», — подытожил свою позицию директор Института современного государственного развития.

Ранее стало известно, что девятилетняя девочка была доставлена с ожогами в больницу после коммунальной аварии на проспекте Маршала Жукова. Там прорвало 700-миллиметровую трубу с кипятком.