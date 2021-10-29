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Инженер из Петербурга второй раз за два года сорвал куш в лотерее

  /   Обновлено: 29 октября 2021 16:03
Общество
Инженер из Петербурга второй раз за два года сорвал куш в лотерее
photl.com

Санкт-Петербург, 29 октября. Житель Санкт-Петербурга Илья М. второй раз за два года сумел получить крупный денежный приз, испытав удачу в гослотерее «Столото».

Год назад простой петербургский инженер выиграл 600 тысяч, в этом году мужчина снова купил лотерейный билет и обогатился уже на 141 миллион, передает РИА Новости.

«28 сентября в 3783-м тираже "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз в размере 141 088 853 рублей. Обладателем внушительной суммы оказался Илья М. из Санкт-Петербурга"», — передают в пресс-службе компании.

Миллионер рассказал, что участвовать в лотереях начал еще 10 лет назад, когда зарегистрировался на сайте распространителя. На выигранные деньги Илья планирует купить жилье своим сыновьям и программное обеспечение себе, порадовать родных подарками, а также заняться восстановлением здоровья.

Стоит отметить, что согласно исследованиям российские мужчины чаще становятся победителями денежных лотерей, при этом женщины выигрывают более крупные суммы.

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