Социолог Шугалей прокомментировал «конфликт» Беглова с сатирическим сайтом «ИА Панорама»

Санкт-Петербург, 29 октября. Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову необходимо всерьез заняться своей работой, а не сражаться с сатириками, заявил социолог и правозащитник Максим Шугалей.

Таким образом глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прокомментировал «конфликт» петербургского губернатора с сатирическим сайтом ИА «Панорама». Жители города предлагают Беглову перестать «сражаться» с виртуальными сатириками и сконцентрироваться на решении проблем петербургского дорожного и коммунального хозяйства. Шугалей уверен, что причиной «наезда» Беглова на издание может являться попытка отвлечь внимание петербуржцев от темы низкой готовности города к зиме.

Правозащитник в качестве примера привел проблему игнорирования Смольным сотен жалоб жителей на ужасное состояние дорожного полотна на Лермонтовском проспекте. Шугалей предложил Беглову равняться на персонажей произведений Ильфа и Петрова, пишет издание «Невские новости».

«К примеру, на Лермонтовском проспекте вчера вечером обнаружили восемь провалов асфальта. Весь город поражен обвалами, провалами и развалами. В соцсетях им даже дают имена. И так как мы культурная столица и готовы на самоиронию, то совершенно замечательно, что у нас не просто провалы, а провал Лермонтовский, засор Чайковского, а обрушение Гоголевское. Получается, в Петербурге не обязательно что-то чинить, достаточно лишь назвать красивым громким именем», — отметил Шугалей.

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Ранее стало известно, что река Смоленка вышла из берегов в связи с сильными ливнями в Санкт-Петербурге и затопила пешеходную набережную. Глава города месяц назад пообещал провести там ремонт во избежание подобной ситуации, но не подтвердил свои слова делом. Смольный не смог защитить Новосмоленскую набережную от последствий непогоды.