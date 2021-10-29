«Это не задача бизнеса»: эксперты раскритиковали проверку QR-кодов в Петербурге по паспортам

Любое регулирование деятельности физических и юридических лиц в пандемийное время ограничений должно строго соответствовать наработанной правовой базе, считают опрошенные ФАН аналитики, политологи и журналисты.

QR-код и паспорт

Власти Петербурга предписали бизнесу спрашивать паспорт для подтверждения QR-кода. Как следует из документа, посетители обязаны предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании, ПЦР или медотвод уполномоченным проверяющим — сотрудникам организации для доступа на ее территорию. В случае отказа от предоставления посетителями указанных документов сотрудникам организации необходимо отказать в обслуживании (либо предотвратить допуск в организацию).

QR-код можно предъявить как в печатном, так и электронном виде. Для проверки подлинности сотрудник организации должен отсканировать его камерой мобильного телефона и перейти по ссылке на портал «Госуслуги».

Федеральное агентство новостей /

«Достоверность должна быть обеспечена. В том числе идентифицирующими документами», — говорится в методичке.

«Лишняя полицейщина»

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил, что это решение преподносят как результат опасений самих предпринимателей. Какая им разница — предъявил посетитель свой QR-код или одолжил у знакомого? QR-код действительный, и этого достаточно, уверен эксперт.

«Понятно, что могут быть злоупотребления. И все же главное — не преградить доступ конкретному посетителю, не сделавшему прививку, а в целом создать дополнительный стимул для вакцинирования. Уже есть примеры регионов, где использование таких мер подстегнуло рост желающих привиться и пропуск по паспорту не потребовался. К тому же Петербург и так вышел в лидеры по темпам вакцинации. Конечно, лишняя полицейщина будет раздражать людей», — пояснил Юрий Голубь.

«Негативный кейс»

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода отметил, что любое регулирование деятельности физических и юридических лиц в пандемийное время ограничений должно строго соответствовать наработанной правовой базе. В период широких ограничений на фоне печального роста заболеваемости и смертельных исходов, конечно, бывают свои перегибы. В первую очередь принимаемые меры касаются ответственности физических лиц. При этом в правовом поле пока нет оснований, чтобы частные компании — ритейл или, например, сфера услуг или общественного питания — выполняли функцию надзора и требовали для идентификации потенциального клиента удостоверение личности.

«Такие перегибы очень нежелательны сегодня, тем более в, пожалуй, самом либеральном и свободолюбивом городе России — Санкт-Петербурге. Ответственным органам власти за вакцинирование, информационную и социальную политику должно быть хорошо известно, что негативные информационные поводы отлично расходятся по всем медиа, ими пестрят цифровые каналы с высоким охватом аудитории. Ключевая задача сегодня — предотвратить попадание Санкт-Петербурга в негативный кейс для западных медиа и российской аудитории. Сделать это просто. Нужно понимать психологию потребительского поведения граждан и объективные сложности бизнеса различных секторов и размеров», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В первую очередь, заметил эксперт, пока еще относительно низкий уровень вакцинированных в Петербурге объясняется низким уровнем осведомленности и ответственности самих жителей города. Сегодня в Северной столице наблюдается дефицит вакцины. Это очень хороший повод подстегнуть жителей города к вакцинации.

«Очереди должны сегодня выстраиваться в медицинские учреждения города, а не в магазины и кафе. Малому бизнесу можно предложить вывесить броские таблички-объявления на входе с призывом не губить малый бизнес и вместо покупок пройти вакцинацию. Петербуржцы всегда отличались высочайшим уровнем интеллигентности и ответственности, во многих случаях такие призывы к ним будут намного эффективнее, чем неуполномоченные никем проверки документов. С людьми нужно уметь работать, даже в кризисных случаях радикальные меры по взаимодействию с населением могут вылиться в жесткое информационное противостояние в информационной среде», — заключил Андрей Лобода.

«Это не задача бизнеса»

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик назвал инициативу властей Петербурга несусветной глупостью. Предприятия торговли и общественного питания, сферы услуг, как и всякая иная коммерческая структура, заинтересованы в максимальной рентабельности своего бизнеса, увеличении прибыли.

«Кратчайшая дорога к этому — снижение издержек и повышение прибыли. Увеличение прибыли невозможно без увеличения выручки, последняя прямо зависит от объема продаж и, стало быть, от количества клиентов, покупателей, посетителей, их проходимости в те или иные торговые точки, заведения общепита, салоны и так далее. Странно, что чиновники из петербургского комитета по промышленной политике и торговле этого не понимают. Если бы понимали, то не писали бы такие инструкции. Разве проверять паспорта или свидетельства о рождении — задача работников торговли или бытового обслуживания? Очевидно, нет. Это задача полиции или росгвардейцев, сотрудников ФГУП «Охрана», отнюдь не продавцов, товароведов, официантов или парикмахеров», — пояснил Владимир Соловейчик.

Невские Новости / Сергей Борода

Разумеется, считает эксперт, будет недовольство покупателей, будут их жалобы, будут судебные иски. Ведь по действующему законодательству работники торговли могут требовать паспорта лишь при продаже алкоголя и сигарет, а тут на них возлагают несвойственные им функции.

Ранее эксперты заявили, что, если власти Санкт-Петербурга введут локдаун, он нанесет серьезный удар по экономике и ухудшит ситуацию в социальной сфере и на потребительском рынке.