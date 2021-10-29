Беглов решил пожаловаться в полицию на публикацию ИА «Панорама»

Санкт-Петербург, 29 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов намерен обратиться в полицию с жалобой на авторов материала о подорожании проезда в общественном транспорте в период нерабочих дней.

Так, сатирическое издание «Панорама» написало, что глава города подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в метрополитене будет увеличена в десять раз, а в наземном транспорте — в пять раз. Однако городской комитет по транспорту сразу выступил с опровержением.

«Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением», — объяснил Беглов в эфире телеканала «78».

В Смольном назвали публикацию недобросовестной и «специально продуманной акцией». Жителей Северной столицы также призвали не доверять «сомнительным источникам». При этом данное издание известно тем, что пишет юмористические новости-фельетоны, которые подаются как реальные события.

Как стало известно ранее, общественный транспорт Петербурга изменит режим работы в период с 30 октября по 7 ноября. Информацию об этом сообщили в пресс-центре «Пассажиравтотранса».