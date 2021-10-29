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Облачная погода без осадков ожидает петербуржцев в пятницу
Общество
Облачная погода без осадков ожидает петербуржцев в пятницу
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 29 октября. Антициклон, пришедший в Санкт-Петербург, будет определять пятничную погоду в городе, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, из Северной столицы начнет постепенно уходить теплый атмосферный фронт. Однако на его место придет антициклон. Он принесет с собой облачную погоду, но без осадков.

Таким образом, в городе на Неве воздух прогреется до +11...+13 градусов. Уличные термометры на территории Ленинградской области укажут на отметку +9...+14 градусов, что близко к рекордным значениям.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит слабо расти и составит 761 миллиметр ртутного столба.

А вот жителей Москвы в этот день ожидает облачная погода с небольшим дождем. Воздух прогреется до десяти градусов тепла.

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