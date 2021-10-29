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Спасатели вырезали из «Фольксвагена» пострадавшего водителя после аварии под Петербургом

  /   Обновлено: 29 октября 2021 03:57
Происшествия
Спасатели вырезали из «Фольксвагена» пострадавшего водителя после аварии под Петербургом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 октября. Авария с участием «Фольксвагена» и фуры произошла на трассе «Кола» в Ленобласти. В результате ДТП серьезно пострадал водитель легковой машины, которого из авто вырезали спасатели, сообщили в экстренных службах.

Серьезная авария произошла у деревни Горгала в Кировском районе Ленинградской области. Машины столкнулись лоб в лоб примерно в 20:20 четверга, в результате чего большегруз улетел в кювет. В салоне «Фольца» оказался зажат 38-летний мужчина, который, как сообщили очевидцы, «подавал признаки жизни». Автомобилисту помогли спасатели, после чего пострадавшего госпитализировали с переломами ног.

В результате аварии на трассе образовался затор в 1,5 километра. Движение было затруднено по обоим направлениям.

В этот же день автомобиль Tesla попал в аварию и сгорел в Новой Москве. Водителю удалось выжить, после аварии он был доставлен в больницу.

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