Пять новых пунктов вакцинации от COVID-19 заработали в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 октября. Пять новых пунктов вакцинации против коронавирус открыли в Санкт-Петербурге за неделю. Об этом рассказали в пресс-центре Комитета по здравоохранению города.

Теперь жители города смогут сделать прививку от COVID-19 в стоматологических поликлиниках, которые находятся на 8-й линии Васильевского острова, 41 и на 2-й линии Васильевского острова, 12. Эти пункты будут открыты по будням с 8:00 до 20:00 часов.

Также новый прививочный кабинет появился и в ТЦ «Перекресток» на проспекте Большевиков, 32, часы работы по будням и в субботу — с 12:00 до 19:00 часов. Вакцинироваться можно и в торговом центре «Космос» с 14:00 до 19:00 (будни), с 11:00 до 17:00 (выходные).

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 175 прививочных кабинетов на базе медицинских учреждений и 45 мобильных пунктов вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ограничения в Петербурге будут действовать до тех пор, пока не вакцинируются от коронавируса более 80% жителей города.