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Новая экотропа открылась на берегу реки Глухарки в Петербурге
Общество
Новая экотропа открылась на берегу реки Глухарки в Петербурге
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 28 октября. Уникальная экотропа появилась в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Экотропа открылась в сквере на Шуваловском проспекте около побережья реки Глухарка. Зона для отдыха дополняет пешеходные маршруты. При обустройстве пространства нетронутыми оставили растущие там березы. Также высадили иву, черемуху, рябину, лиственницу и сирень. На экотропе установили беседки, скамейки-качели и создали новые видовые площадки. Для детей открыли игровые зоны, также созданы условия и для любителей спорта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что одним из стратегических направлений является создание комфортного города для жителей Северной столицы.

«Многие высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию», — сказал Беглов.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга подготовят в городе благоустроенные зоны для кемпингов. Желающие отдохнуть на природе также смогут иметь доступ к питьевой воде.

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петербург река экотропа
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