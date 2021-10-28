Новая экотропа открылась на берегу реки Глухарки в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 октября. Уникальная экотропа появилась в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Экотропа открылась в сквере на Шуваловском проспекте около побережья реки Глухарка. Зона для отдыха дополняет пешеходные маршруты. При обустройстве пространства нетронутыми оставили растущие там березы. Также высадили иву, черемуху, рябину, лиственницу и сирень. На экотропе установили беседки, скамейки-качели и создали новые видовые площадки. Для детей открыли игровые зоны, также созданы условия и для любителей спорта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что одним из стратегических направлений является создание комфортного города для жителей Северной столицы.

«Многие высказывают пожелания, чтобы новые общественные пространства гармонично вписывались в уже существующую городскую среду. Стараемся следовать этому пожеланию», — сказал Беглов.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга подготовят в городе благоустроенные зоны для кемпингов. Желающие отдохнуть на природе также смогут иметь доступ к питьевой воде.