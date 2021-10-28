Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы в период с 30 октября по 7 ноября

Санкт-Петербург, 28 октября. Автобусы петербургского «Пассажиравтотранса» будут ходить по измененному графику в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Информацию об этом сообщили в пресс-центре перевозчика.

Так, 30 октября автобусы будут работать по графику субботы. В последующие дни общественный транспорт перейдет на расписание воскресенья, рассказали в «Пассажиравтотрансе».

Исключением станут только автобусы № 81, 142 и 146. В период с 1 по 3 ноября они будут ходить по обычному графику. Рейс №115 с 30 октября по 7 ноября уберут с маршрута в Санкт-Петербурге.

Локдаун в Северной столице вводится с 30 октября по 7 ноября. В городе будут доступны только продуктовые и продающие непродовольственные товары первой необходимости магазины, а также аптеки и парикмахерские.

Ранее сразу в нескольких регионах России начались нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.