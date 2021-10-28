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Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге превысила 3 тысячи человек
Общество
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге превысила 3 тысячи человек
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 октября. Прирост числа заражений коронавирусом фиксируется в Санкт-Петербурге. Всего за сутки заболели COVID-19 3186 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией.

Количество новых случаев заражения растет в Санкт-Петербурге с 25 октября. В тот день было зафиксировано 2693 случая, 27 октября — 2913. За последние сутки в городе от последствий коронавируса умерли 70 человек. Днем ранее скончались 74 пациента. Также за последние 24 часа излечились от COVID-19 более 3 тыс. петербуржцев.

Всего в России за сутки выявлено более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, пишет «Петербургский дневник». Из них у 3539 пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Также за последние 24 часа зарегистрировано 1159 летальных исходов по всей стране.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 46 млн жителей страны.

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петербург коронавирус COVID-19
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