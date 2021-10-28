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Сергей Селин назвал Рогожкина родоначальником сериального движения

  /   Обновлено: 28 октября 2021 14:37
Общество
Сергей Селин назвал Рогожкина родоначальником сериального движения
vk.com  /  Сергей Селин

Санкт-Петербург, 28 октября. Известный актер Сергей Селин пришел на похороны режиссера Александра Рогожкина, чтобы проводить его в последний путь. Он вспомнил приятные моменты, когда они вместе работали над кинопроектами.

Селин признался, что очень уважал постановщика. Артист никогда не забудет, как Рогожкин переживал из-за неспособности актеров повторить написанный им текст.

«Он волновался очень, не понимал, почему мы не можем его произнести. А я потом понял. Я сказал: "Александр Владимирович, не волнуйтесь, мы просто таким языком уже не говорим, к сожалению". Это был красивый русский язык. Большое спасибо вам! Вы много для нас сделали», — заявил Сергей Селин на похоронах артиста.

Он назвал режиссера родоначальником сериального движения в России. По его словам, кинематографист прекрасно видел и знал картину, понимал, что будет у героев впереди.

Александр Рогожкин ушел из жизни 24 октября в возрасте 72 лет. Его похоронят на Богословском кладбище. ФАН ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

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