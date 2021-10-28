Повелий официально вступил в должность вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ

Санкт-Петербург, 28 октября. Назначенный на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолий Повелий официально вступил в должность. С 27 октября он перестал работать главой администрации Колпинского района.

На новом месте Повелий будет контролировать и координировать деятельность Комитета по благоустройству, Жилищного комитета, Государственной жилищной инспекции, Государственной административно-технической инспекции, Государственной технической инспекции и администраций районов Санкт‑Петербурга.

Временно исполнять обязанности руководителя администрации Колпино будет заместитель главы Юлия Логвиненко.

Годы работы Анатолия Повелия в Колпинском районе связаны сразу с несколькими происшествиями. В 2019 году сотрудники ФСБ провели обыски в здании администрации и раскрыли преступную схему обогащения на пациентах больниц и детях. Контракты на поставку обедов заключались со «своими людьми».

Через год управление экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области задержало заместителя Повелия Алексея Жукова. Он попался на получении взятки. В 2021-м была задержана глава районного жилищного агентства Мария Орлова.

Анатолий Повелий уже заверил горожан, что Петербург готов к зиме. Он также предложил сразу несколько нововведений в сфере ЖКХ.