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Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге продолжает расти

  /   Обновлено: 28 октября 2021 11:56
Происшествия
Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге продолжает расти
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 28 октября. Число пострадавших при столкновении трамваев в Северной столице увеличилось до 16. Они госпитализированы.

Крупная авария произошла на Бухарестской улице. Два трамвая №25 и №43 столкнулись, что привело к возникновению пробок. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать сердечный приступ у одного из водителей общественного транспорта. Сначала сообщалось и травмах у трех пассажиров. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося, организована проверка.

Тем временем кадры последствий столкновения трамваев на Бухарестской улице в Петербурге появились в Сети.

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