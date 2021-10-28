Число пострадавших при столкновении трамваев в Петербурге продолжает расти

Санкт-Петербург, 28 октября. Число пострадавших при столкновении трамваев в Северной столице увеличилось до 16. Они госпитализированы.

Крупная авария произошла на Бухарестской улице. Два трамвая №25 и №43 столкнулись, что привело к возникновению пробок. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать сердечный приступ у одного из водителей общественного транспорта. Сначала сообщалось и травмах у трех пассажиров. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося, организована проверка.

Тем временем кадры последствий столкновения трамваев на Бухарестской улице в Петербурге появились в Сети.