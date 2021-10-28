Несколько человек пострадали при столкновении трамваев на Бухарестской улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 октября. Два трамвая столкнулись во Фрунзенском районе Северной столицы. В результате происшествия пострадали пассажиры общественного транспорта.

Авария произошла на Бухарестской улице. Два трамвая № 25 и 43 не поделили дорогу. По данным РЕН ТВ, в результате происшествия пострадали несколько пассажиров.

Информация уточняется. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ульяновская бабушка ранее стала героем соцсетей, «оседлав» трамвай, сообщал «Царьград». Пожилая женщина, желающая прокатиться «с ветерком», едва не вызвала транспортный коллапс в городе.