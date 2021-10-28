Депутаты петербургского ЗакСа одобрили выплаты юбилярам-долгожителям

Санкт-Петербург, 28 октября. Парламент Санкт-Петербурга поддержал идею оказать финансовую поддержку долгожителям города, сообщает пресс-служба ЗакСа. Поправки прошли третье чтение при поддержке большинства депутатов.

Документ был разработан для того, чтобы повысить качество жизни пожилых петербуржцев, которые преодолели порог в 90, 95 и 100 лет. Они будут получать от 15 до 25 тыс. рублей. После столетнего юбилея пенсионеру будут начисляться ежегодные выплаты, передает издание «ФедералПресс». Однако граждане, которые выехали на постоянное место жительство за пределы Российской Федерации, потеряют право на получение указанной помощи.

По замыслу авторов проекта, постановление вступит в силу с 1 января 2022 года. В Ленобласти аналогичные меры соцподдержки для долгожителей действуют с текущего года.

Юрист Алена Симонова ранее напомнила пенсионерам о возможности получения крупной единовременной выплате по линии ПФР. Она пояснила, что люди могут получить деньги, если ряд совершили ряд действий.