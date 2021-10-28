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Аномально теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Петербурге 28 октября
Общество
Аномально теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Петербурге 28 октября
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 28 октября. Кратковременные дожди и потепление до +9 градусов ожидается в Санкт-Петербурге в четверг, сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Показатели температуры 28 октября в Северной столице окажутся существенно выше нормы. Таким образом, петербуржцев ожидает аномально теплая погода. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость южного ветра будет достигать пяти метров в секунду, говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Столбики термометров покажут +7…+9 градусов. Атмосферное давление в течение дня немного поднимется. Ровно 100 лет назад в Петербурге было гораздо холоднее. Например, 28 октября 1921 года воздух в городе остыл до −9 градусов. Осадков в этот день метеорологи не зафиксировали.

Похожие погодные условия установятся в четверг в Москве. Горожан предупредили о дождях и переменной облачности. Ранее москвичам посоветовали воздержаться от управления личным автомобилем из-за заморозков, пишет «Ридус».

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