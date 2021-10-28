Двое несовершеннолетних пропали в Петербурге при невыясненных обстоятельствах

Санкт-Петербург, 28 октября. Десятилетнюю девочку и 14-летнего мальчика разыскивают в Петербурге. Информацию о пропаже детей распространили в социальных сетях.

Местоположение несовершеннолетних остается неизвестным уже почти сутки. Информация об их исчезновении поступила в среду 27 октября.

Мальчик имеет светло-рыжие волосы, худощавое телосложение, глаза серо-зеленые. Примерный рост разыскиваемого ребенка — 158 сантиметров. Он был одет в куртку серого цвета, черные джинсы. При нем имеется рюкзак черного цвета.

Пропавшая девочка имеет рост примерно 133 сантиметра. На вид худощавое телосложение, карие глаза и темные волосы. Последний раз ее видели одетой в красное пальто, черные брюки и сапоги.

Недавно в городе Дудинка Красноярского края пропали две девочки. Сейчас их ищут сотрудники по делам несовершеннолетних, участковые и местные отряды полиции.