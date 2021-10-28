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Daewoo Nexia вспыхнула в Невском районе Петербурга
Происшествия
Daewoo Nexia вспыхнула в Невском районе Петербурга
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 28 октября. Информация о пожаре в Невском районе Петербурга поступила на пульт дежурных в 07:03 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Возгорание произошло по адресу улица Кржижановского, дом 3, корпус 3. Приехавшие на место спасатели установили, что горит автомобиль марки Daewoo Nexia. Огонь был оперативно потушен, однако у транспортного средства выгорел моторный отсек и салон. В ликвидации пожара участвовало пять сотрудников МЧС и одна спецмашина. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Ранее в Петроградском районе Северной столицы произошло возгорание, в результате которого погиб один человек. Огонь охватил два бытовки на территории яхт-клуба на набережной Мартынова.

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