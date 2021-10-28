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Петербуржец лишился руки и погиб в ДТП на кольцевой автодороге
Происшествия
Петербуржец лишился руки и погиб в ДТП на кольцевой автодороге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 октября. Массовая авария произошла на участке кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге, переходящем в Красносельское шоссе. В результате ДТП погиб один человек, которому оторвало часть руки, сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, на скользкой дороге столкнулись минимум три автомобиля. Тело погибшего очевидцы обнаружили лежащим между отбойников.

По имеющимся у Пятого канала данным, жертвой жесткой аварии мог стать сотрудник дорожной службы – на трупе была спецодежда. Примерно в 150 метрах от погибшего нашли оторванную часть руки.

Все обстоятельства и детали аварии выясняются. Данных о состоянии пострадавших пока не приводилось.

Недавно в Петербурге произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали минимум восемь человек.

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