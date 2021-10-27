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Смольный проигнорировал жалобы родителей на качество питания в детсадах и школах Петербурга
Общество
Смольный проигнорировал жалобы родителей на качество питания в детсадах и школах Петербурга
adminta.ru  /  Официальный сайт МОГО «Инта»

Санкт-Петербург, 27 октября. Представители Смольного проигнорировали круглый стол, посвященный росту жалоб на качество питания в школах и детских садах города. По мнению экспертов, представители власти хотят «замолчать» проблему.

Круглый стол организовало издание «Деловой Петербург». В дискуссии участвовали директор Отраслевого союза развития социального питания Владимир Чернигов, общественный деятель Павел Бойченко, глава АО «Комбинат социального питания Красносельского района» Леонид Мишуров, пишут «Невские новости».

В Сети появилась информация о недомогании нескольких учеников после приема пищи в столовой гимназии №85. Известно, что мэрия Петроградского района факт отравления не подтвердила. По словам эксперта Чернигова, Северная столица оказалась в лидерах по состоянию социального питания в школах.

«Я вас правильно понимаю, что теперь Смольный решил называть родителей, которые жалуются на питание, ботами? Это очень абсурдная ситуация, потому что родители рассказывают о своих проблемах. Смольный пытается убрать Петербург путем замалчивания проблем с питанием», — добавил Бойченко.

Спикер добавил, что родители детей чаще жалуются на качество пищи после смены поставщика. Некоторые отмечают несоблюдение температурного режима еды. Пока Смольный никак не отреагировал на данные проблемы.

Глава России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору обдумать идеи по модернизации школьного меню в столовых. Ведомство вместе с Минпросвещения РФ рассмотрят предложения. Указ президента должно быть исполнено до 15 ноября.

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