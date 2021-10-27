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Петербургский вице-губернатор по ЖКХ Повелий заверил о готовности города к зиме
Общество
Петербургский вице-губернатор по ЖКХ Повелий заверил о готовности города к зиме
newskolpino.ru  /  Пресс-служба администрации Колпинского района

Санкт-Петербург, 27 октября. Новый вице-губернатор по ЖКХ в Санкт-Петербурге Анатолий Повелий готов ответить за подготовку города к зимнему сезону. Об этом заявил сам топ-менеджер по хозяйственной части.

Кандидатуру Повелия утвердили депутаты Законодательного собрания. До этого новый вице-губернатор ЖКХ на протяжении семи лет занимал должность главы Колпинского района. Он является протеже губернатора Петербурга Александра Беглова, с которым Повелий работал в Курортном районе с 1999 по 2002 год, передают «Невские Новости».

Став вице-губернатором по ЖКХ, Анатолий Повелий сразу предложил ряд нововведений. Он намерен постепенно отказаться от использования на улице соли и начать устанавливать личности граждан, которые отправляют жалобы на портал «Наш Санкт-Петербург». Чиновник также заверил депутатов, что Северная столица готова к встрече зимы.

«На данный момент к зиме город готов», — заявил вице-губернатор Повелий.

Специалисты ранее раскритиковали руководство Санкт-Петербурга за износ коммунальной инфраструктуры. Многие трубы не выдерживают нагрузки и выходят из строя, из-за этого горожане остаются без горячей воды и отопления.

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