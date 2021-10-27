Эрмитаж обратился в прокуратуру из-за мужчины, который повесил свой портрет в музее

Санкт-Петербург, 27 октября. Эрмитаж пожаловался в прокуратуру после инцидента с путешественником и писателем Кириллом Смородиным. Мужчина повесил свой портрет на стене Военной галереи 1812 года.

Изображение, самовольно размещенное на стене музея, заметил смотритель, после чего портрет немедленно сняли, сообщила пресс-служба Эрмитажа изданию «Подъем». Однако Смородин успел сфотографировать картину и опубликовать снимки в соцсетях.

«В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру г. Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества», — уточнила пресс-служба музея.

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Сам путешественник пояснял, что не закладывал в свой поступок ничего, кроме шутки. По словам писателя, он не занимался вандализмом или порчей имущества, однако получил в свой адрес очень много негативных комментариев. Пользователи Сети пристыдили Смородина за отсутствие культуры и выразили надежду, что он будет наказан, передает телеканал «360».

Эрмитаж славится не только произведениями искусства, но и своими знаменитыми котами. Недавно в Италии выпустили детскую книгу о приключениях животных, обитающих в музее.