Архитектор Манов: власти Петербурга пренебрегают здоровьем горожан при реставрации фасадов

Санкт-Петербург, 27 октября. Туристы приезжают в Санкт-Петербург, чтобы ощутить дух прошлых веков, однако исторические здания в центре города настолько обветшали, что теряют куски лепнины. Ситуацию прокомментировал член правления Союза архитекторов Олег Манов.

Северная столица славится объектами культурного наследия, украшенными уникальными скульптурными элементами. Иногда части архитектурного достояния калечат прохожих. Например, накануне кусок фасад здания упал на 45-летнего мужчину на Гороховой улице. Пострадавший получил рану, рассечение и ушиб под глазом. Власти стараются сохранить исторический облик Петербурга, пренебрегая здоровьем горожан, считает Манов.

«Любые конструкции могут быть в какой-то момент изношены и отказать. Сделать с этим можно только следующее: либо их вовремя менять, либо ремонтировать», — подчеркнул эксперт в комментарии «Невским Новостям».

В Петербурге много опасных фасадов, так как на ремонт не выделяются дополнительные деньги либо средства идут не туда, считает ведущий активист молодежного движения «Город перемен» Артемий Журавлев. Он заявил, что горожанам в центре Северной столицы давно пора ходить в касках, так как безопасность исторических зданий города оставляет желать лучшего.

Ранее стало известно, что реставрация южного фасада Казанского собора Петербурга подходит к концу. С 2020 года ремонтом здания занимается подрядная организация ООО «ПСБ «ЖилСтрой».