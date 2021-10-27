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Антон Шантырь заявил, что Петербург впервые сможет принять Олимпиаду в 2030-х годах
Спорт
Антон Шантырь заявил, что Петербург впервые сможет принять Олимпиаду в 2030-х годах
vk.com  /  Антон Шантырь

Санкт-Петербург, 27 октября. Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь высказался о возможности проведения Олимпийских игр в Северной столице.

Антон Шантырь убежден, что в 2030-х годах Россия получит право провести Олимпийские игры, часть программы которых примет Санкт-Петербург. Об этом глава городского комитета по физической культуре и спорту рассказал в ходе пресс-конференции 27 октября.

«Отношения с WADA налаживаются, появляется прозрачность. Уверен, что в 2030-е годы мы получим Олимпийские игры в России. Возьмем пул своих видов спорта в Санкт-Петербурге и проведем на высоком уровне. Покажем, что в России честный и чистый спорт», — подчеркнул Шантырь.

Россия принимала Олимпиаду один раз. В 2014 году главный спортивный турнир проходил в Сочи. Следующая Олимпиада состоится в феврале 2022 года в Пекине.

Ранее Артемий Панарин вошел в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Хоккейный турнир в рамках ОИ стартует 9 февраля 2022 года.

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петербург спорт олимпиада шантырь
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