Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Выступление певицы и блогера Марии Гусаровой, известной под псевдонимом Mary Gu, привлекло внимание петербургского отделения Роспотребнадзора. На концерте знаменитости могли быть нарушены антикоронавирусные ограничения.

Mary Gu выступила в клубе «А2» вечером 24 октября. На видео с концерта, которое попало в Сеть, заметно, что многие поклонники певицы были на мероприятии без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, пользователей соцсетей возмутило число зрителей концерта. Роспотребнадзор проверит, нарушались ли на выступлении меры против распространения коронавируса, передает РЕН ТВ.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября включительно в Петербурге будут действовать новые ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. Например, в городе закроются торговые центры, школы, бассейны, катки и другие объекты досуга. Общепиту разрешат продавать еду только навынос.