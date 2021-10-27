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Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге

  /   Обновлено: 27 октября 2021 18:12
Общество
Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге
instagram.com  /  @mary___gu

Санкт-Петербург, 27 октября. Выступление певицы и блогера Марии Гусаровой, известной под псевдонимом Mary Gu, привлекло внимание петербургского отделения Роспотребнадзора. На концерте знаменитости могли быть нарушены антикоронавирусные ограничения.

Mary Gu выступила в клубе «А2» вечером 24 октября. На видео с концерта, которое попало в Сеть, заметно, что многие поклонники певицы были на мероприятии без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, пользователей соцсетей возмутило число зрителей концерта. Роспотребнадзор проверит, нарушались ли на выступлении меры против распространения коронавируса, передает РЕН ТВ.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября включительно в Петербурге будут действовать новые ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. Например, в городе закроются торговые центры, школы, бассейны, катки и другие объекты досуга. Общепиту разрешат продавать еду только навынос.

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роспотребнадзор коронавирус Mary Gu
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