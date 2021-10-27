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Посетители петербургской библиотеки подрались из-за бесплатных книг
Происшествия
Посетители петербургской библиотеки подрались из-за бесплатных книг
pixabay.com  /  ElasticComputeFarm

Санкт-Петербург, 27 октября. Два петербуржца устроили драку в библиотеке в преддверии нерабочих дней на проспекте Ветеранов. Причиной конфликта стал стеллаж с бесплатными книгами.

В рукопашной схватке схлестнулись 70-летний местный житель и молодой человек крепкого телосложения. На кадрах видно, как парень несколько раз ударил пенсионера.

Сотрудники библиотеки рассказали, что молодой человек записался недавно, а пожилой петербуржец — постоянный посетитель. При этом, какая именно книга стала причиной конфликта, неизвестно.

После драки 70-летний петербуржец обратился в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Это не первый подобный случай в Петербурге. Так, весной этого года читатели устроили потасовку в здании Российской национальной библиотеке из-за места в читальном зале.

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