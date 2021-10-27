Приложение молодежного движения «Поколение Z» заслужило похвалу эксперта Гороховатского

Санкт-Петербург, 27 октября. Приложение «Z-Аватар», которое запускает молодежное движение «Поколение Z» в Петербурге и Ленобласти, позволит взаимодействовать некоммерческим организациям, государству, бизнесу и гражданскому обществу. Таким мнением поделился глава Центра организации научно-исследовательской работы МБИ имени Анатолия Собчак Леонид Гороховатский.

Пользователи приложения получат возможность не просто создать, но и развить своего цифрового Аватара с помощью выполнения различных действий и посещения мероприятий в реальной жизни, сообщила пресс-служба «Поколения Z». За участие в проекте выдаются «монетки», которые можно будет потратить на товары или услуги от партнеров. «Z-Аватар» получил похвалу Гороховатского.

«Уверен, что проект «Z-Аватар», который сейчас только начинает свой путь, в скором времени разовьется во вполне рабочую экосистему взаимодействия НКО–государство–бизнес–гражданское общество, давая возможности всем участникам этой системы гармонично взаимодействовать, а молодежи поможет свободно ориентироваться в перегруженном информационном потоке, находить возможности личностного саморазвития и получать за это полезные бонусы», — оценил приложение «Поколения Z» эксперт.

Проект позволит пользователям заниматься саморазвитием по четырем направлениям: «Разум», «Тело», «Душа» и «Карма». Например, тело можно будет развить благодаря участию в спортивных мероприятиях. Один из активистов «Поколения Z» Михаил Белов говорил, что «Z-Аватар» позволит отследить, как участие в тех или иных событиях прокачивает разные аспекты личности.