Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 16:41
16:39
Экономика
ЦБ: уровень инфляции движется к верхней границе прогноза
16:39
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ в Японии
16:38
Общество
В Центре имени Гамалеи заявили о финишной прямой в вопросе регистрации «Спутника V» в ВОЗ
16:38
Весь мир
ООН и США ввели санкции против директора центра содержания мигрантов в Ливии
16:38
Происшествия
Звезда сериала «Глухарь» Соляных обвинила домработницу в краже на 2,5 млн рублей
16:38
Происшествия
Вдова расчлененного рэпера Картрайта расплакалась в зале суда после освобождения из-под стражи
16:36
Общество
Центры вакцинации от COVID-19 и продуктовые магазины продолжат работу в период нерабочих дней в Москве
16:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась идеальной фигурой в микрошортах
16:34
Общество
Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
16:33
Общество
В Крыму рассказали, на что готовы пойти отельеры, чтобы удержать туристов
Все новости

Приложение молодежного движения «Поколение Z» заслужило похвалу эксперта Гороховатского

  /   Обновлено: 27 октября 2021 16:24
Общество
Приложение молодежного движения «Поколение Z» заслужило похвалу эксперта Гороховатского
Prt Scr youtube.com  /  Generation Z

Санкт-Петербург, 27 октября. Приложение «Z-Аватар», которое запускает молодежное движение «Поколение Z» в Петербурге и Ленобласти, позволит взаимодействовать некоммерческим организациям, государству, бизнесу и гражданскому обществу. Таким мнением поделился глава Центра организации научно-исследовательской работы МБИ имени Анатолия Собчак Леонид Гороховатский.

Пользователи приложения получат возможность не просто создать, но и развить своего цифрового Аватара с помощью выполнения различных действий и посещения мероприятий в реальной жизни, сообщила пресс-служба «Поколения Z». За участие в проекте выдаются «монетки», которые можно будет потратить на товары или услуги от партнеров. «Z-Аватар» получил похвалу Гороховатского.

«Уверен, что проект «Z-Аватар», который сейчас только начинает свой путь, в скором времени разовьется во вполне рабочую экосистему взаимодействия НКО–государство–бизнес–гражданское общество, давая возможности всем участникам этой системы гармонично взаимодействовать, а молодежи поможет свободно ориентироваться в перегруженном информационном потоке, находить возможности личностного саморазвития и получать за это полезные бонусы», — оценил приложение «Поколения Z» эксперт.

Проект позволит пользователям заниматься саморазвитием по четырем направлениям: «Разум», «Тело», «Душа» и «Карма». Например, тело можно будет развить благодаря участию в спортивных мероприятиях. Один из активистов «Поколения Z» Михаил Белов говорил, что «Z-Аватар» позволит отследить, как участие в тех или иных событиях прокачивает разные аспекты личности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Приложение молодежного движения «Поколение Z» заслужило похвалу эксперта Гороховатского
ленобласть петербург поколение z Z-Аватар
Комментировать