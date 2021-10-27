Беглов пообещал купить новый микрофон в ЗакС из своей премии

Санкт-Петербург, 27 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал лично решить вопрос с неработающим микрофоном в Законодательном собрании. Об этом он заявил, выступая перед петербургскими депутатами в Мариинском дворце.

Перед этим спикер ЗакСа Александр Бельский попросил градоначальника говорить громче и ближе к микрофону. Он признался, что в ЗакСе еще не поменяли оборудование, поэтому один из двух микрофоном не работает. Бельский также пообещал заложить обновление оборудование в проект бюджета на 2022 год.

«На микрофон я из своей премии дам», — ответил губернатор.

Беглов ранее представил в ЗакСе проект городского бюджета на следующий год. Он подчеркнул, что Смольный продолжит реализовывать стратегию развития, принятую в 2018 году. Она предполагает, что к 2024 году бюджет Северной столицы достигнет 1 трлн рублей.

Губернатор также рассказал, насколько в 2022 году увеличится минимальная зарплата в Петербурге. Градоначальник обратил внимание, что в начале года этот показатель составлял 19 190 рублей, но к началу октября вырос до 19 650 рублей.