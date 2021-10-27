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Петербург поднимает планку минимальной заработной платы

  /   Обновлено: 27 октября 2021 15:09
Экономика
Петербург поднимает планку минимальной заработной платы
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 27 октября. Губернатор Александр Беглов рассказал депутатам ЗакСа о повышении минимального размера зарплаты горожан в следующем году.

Петербуржцы получат в новом году повышенную минимальную зарплату, о чем сказал Беглов во время презентации бюджета города на период с 2022 по 2024 годы.

Увеличение минимального уровня выплат превысит наблюдаемое инфляционное давление, подметил губернатор. В этом году начальный уровень заработной платы в Северной столице достигал 19 190 рублей. Начиная с 1 октября, ее объем возрос до 19 650 рублей. Зарплата в 2022 году прибавит еще порядка двух тысяч рублей.

Отмечается, что расходы бюджета Культурной столицы на озвученный период составят три триллиона рублей. В следующем году свыше 20% расходов пойдет на развитие Петербурга, а 603 млрд рублей власти направят в социальную сферу. Предполагается, что Смольный поддержит прямые выплаты на 317 млрд рублей. Как подчеркнул Беглов, обновленный бюджет является «социальным» и «бюджетом развития».

Президент России Владимир Путин недавно поручил выделить Санкт-Петербургу денежные средства на приобретение новейших моделей электрического общественного транспорта до 2024 года.

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