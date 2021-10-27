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Эксперты об очередях в метро Петербурга: объявить локдаун легко, организовать — сложно

  /   Обновлено: 27 октября 2021 15:06
Общество
Эксперты об очередях в метро Петербурга: объявить локдаун легко, организовать — сложно
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Создание больших очередей в метро Петербурга во время пандемии — лишнее свидетельство того, что для борьбы с пандемией недостаточно издавать запретительные указы, считают опрошенные ФАН журналисты и аналитики.

Очереди за жетоном

Утро вторника для пассажиров петербургского метрополитена, предпочитающих оплату картами, началось с больших очередей. И это во время четвертой волны пандемии коронавирусной инфекции.

В метро Петербурга при входе не принимали банковские карты и «Единую карту петербуржца». Одним касанием открыть турникеты удалось только владельцам «Подорожника».

Эксперты об очередях в метро Петербурга: объявить локдаун легко, а организовать — сложно
Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Спешно обзаводиться жетонами пришлось на всех станциях метро. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщили, что произошел сбой в работе платежных систем, предположительно, со стороны банков-эквайеров.

«Нехороший анонс»

Политический обозреватель, публицист Юрий Голубь отметил, что инцидент в метро Санкт-Петербурга — лишнее свидетельство того, что для борьбы с пандемией недостаточно издавать запретительные указы — нужно еще следить за исправной работой городской инфраструктуры.

«Возникает вопрос: меры принимаются для борьбы с пандемией или для того, чтобы прикрыть пятую точку перед федеральным центром? Произошедшее в питерском метро — нехороший анонс. Если подобное повторится во время локдауна, толку будет немного. Объявить локдаун легко, а грамотно организовать — несколько сложнее», — пояснил Юрий Голубь.

«Неприятный штрих»

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода считает, что произошедшее в метро Санкт-Петербурга — очень неприятный штрих в жизни Петербурга, особенно во время пандемии. Хотя в целом Северная столица успешно применяет опережающие платежные и другие финтех-решения для горожан и гостей. Ставить любую категорию пассажиров в такую неудобную позицию — словно отправить его в советские времена, когда приходилось в разменном автомате сначала получить пять копеек для оплаты проездка через турникет.

«Возможно, для туристической привлекательности такой автомат можно было бы и установить на одной из центральных станций метро Петербурга. Но сегодня уже и школьники, и люди в почтенном возрасте привыкли к бесконтактной оплате транспортных услуг», — пояснил Андрей Лобода.

Эксперты об очередях в метро Петербурга: объявить локдаун легко, а организовать — сложно
wikipedia.org / Alice D / CC BY-SA 3.0

По его мнению, сбой в технологии оплаты длился непродолжительное время, но в наше цифровое время любая оплошность разлетается с высокими охватами в цифровых медиа. Банки-эквайеры, виноватые в сбое, могли бы поступить творчески и предложить привилегии застрявшим пассажирам в турникетах.

«Этот случай можно было легко обыграть и даже добиться позитивной волны в цифровых каналах. Здесь важно быстро признать вину, извиниться и предложить «плюшки» народу. Тогда и метрополитен города на Неве можно будет объявить самым социально ориентированным в РФ, да и в мире тоже», — заключил Андрей Лобода.

Ранее эксперты заявили, если власти Санкт-Петербурга введут локдаун, он нанесет серьезный удар по экономике и ухудшит ситуацию в социальной сфере и на потребительском рынке.

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