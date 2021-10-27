Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 12:05
12:04
Политика
Политик Онищенко отреагировал на применение ВСУ турецкого дрона в Донбассе
12:03
Происшествия
Ростовчанин выпал из окна высотки на припаркованный автомобиль и разбился насмерть
12:01
Общество
Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи
12:01
Политика
Лавров анонсировал отправку продовольствия и медикаментов в Афганистан
11:59
Общество
Обеззараживатели вместо валидаторов установят в общественном транспорте Самары
11:59
Общество
Зампредседателя ЦИК России Булаев заразился коронавирусом
11:55
Спорт
Российские хоккеисты Василевский и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Питтсбург»
11:51
Весь мир
Власти Эквадора подавили попытку мятежа в тюрьме
11:51
Общество
Школьники спасли мужчину-эпилептика в Красноярске
11:45
Происшествия
Неадекватный пассажир с ножами и кувалдой умер после падения из автобуса в Петербурге
Все новости

Неадекватный пассажир с ножами и кувалдой умер после падения из автобуса в Петербурге

  /   Обновлено: 27 октября 2021 11:47
Происшествия
Неадекватный пассажир с ножами и кувалдой умер после падения из автобуса в Петербурге
Мэрия Череповца

Санкт-Петербург, 27 октября. Мужчина устроил дебош в автобусе и при попытке сбежать умер. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел в автобусе в Санкт-Петербурге. Вооруженный ножами и молотком мужчина начал кромсать сидения в общественном транспорте. Пассажиры оперативно покинули автобус, отметив, что злоумышленник находится под воздействием запрещенных веществ.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и попытались задержать нарушителя, но он решил сбежать через окно в автобусе и упал на землю. Медики констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, причиной гибели стали наркотики и травма головы.

Буйного пассажира автобуса без маски ранее задержали новосибирские полицейские.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Неадекватный пассажир с ножами и кувалдой умер после падения из автобуса в Петербурге
чп автобус нарушитель
Комментировать