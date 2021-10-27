Неадекватный пассажир с ножами и кувалдой умер после падения из автобуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 октября. Мужчина устроил дебош в автобусе и при попытке сбежать умер. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел в автобусе в Санкт-Петербурге. Вооруженный ножами и молотком мужчина начал кромсать сидения в общественном транспорте. Пассажиры оперативно покинули автобус, отметив, что злоумышленник находится под воздействием запрещенных веществ.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и попытались задержать нарушителя, но он решил сбежать через окно в автобусе и упал на землю. Медики констатировали смерть мужчины. По предварительным данным, причиной гибели стали наркотики и травма головы.

Буйного пассажира автобуса без маски ранее задержали новосибирские полицейские.