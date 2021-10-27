Синоптик Леус спрогнозировал кратковременные дожди в Петербурге в среду

Санкт-Петербург, 27 октября. Небольшое ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга в среду. Такое заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в Северной столице в середине рабочей недели будет оказывать влияние циклонический вихрь. По мере его продвижения на восток весь регион попадет под влияние его тыловой части, объяснил Леус.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», — написал он у себя в Telegram-канале.

При этом температура воздуха в городе будет составлять от +7 до +9 градусов. По области воздух прогреется до +5...+10 градусов. При этом в регионе будет дуть западный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости в 5-10 метров в секунду.

Теплая и солнечная погода вернется в Москву в конце октября и начале ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В этот период осадков практически не прогнозируется.

На прошлой неделе в Петербурге бушевал ураган «Хендрик». За сутки шторм повалил 72 дерева, а также доставил много хлопот энергетикам, сообщает spbdnevnik.ru.