Производство автомобилей Hyundai временно остановится в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 октября. Компания Hyundai объявила о приостановке сборки автомобилей на петербургском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу марки.

Производство остановится на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Заработная плата сотрудников в этот промежуток времени будет сохранена, отметили в компании.

Завод «ХММР» в Санкт-Петербурге осуществляет выпуск четырех моделей: седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio X. Производственная мощность площадки составляет больше 200 тысяч транспортных средств в год.

Автомобили Lada и Hyundai стали наиболее популярными у российских автолюбителей при покупке в кредит. К такому выводу пришли специалисты РГС Банка.