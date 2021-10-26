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Многочисленные попытки петербуржцев защитить граффити с Хармсом обернулись провалом
Общество
Многочисленные попытки петербуржцев защитить граффити с Хармсом обернулись провалом
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Санкт-Петербург, 26 октября. Дзержинский районный суд постановил закрасить граффити с писателем Даниилом Хармсом в центре Петербурга, несмотря на многочисленные просьбы местных жителей сохранить портрет.

Жильцы дома на протяжении нескольких месяцев обращались к губернатору Александру Беглову, призывая заступиться за рисунок с изображением литератора, но это не помогло. С момента вступления судебного решения в законную силу ТСЖ «Маяковского 11» обязано устранить несогласованный арт-объект в течение месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Поэт и писатель Даниил Хармс прожил в доме № 1 на улице Маяковского около 15 лет вплоть до ареста в 1941 году. Был основоположником абсурдизма в русской литературе и участником объединения ОБЭРИУ. Скончался в психиатрическом отделении больницы «Крестов» в 1942 году.

В 2005 году на фасаде дома №11 установили мемориальную табличку, которую создал петербургский архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев.

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