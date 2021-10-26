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Водителей Петербурга предупредили о подорожании проезда по ЗСД с 10 ноября
Экономика
Водителей Петербурга предупредили о подорожании проезда по ЗСД с 10 ноября
Невские Новости  /  Леся Можаева

Санкт-Петербург, 26 октября. Стоимость проезда по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге увеличится. Новые тарифы начнут действовать с 10 ноября 2021 года.

Изменения затронут только пользователей транспондеров, сообщает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы». На некоторых маршрутах стоимость проезда останется прежней. Кроме того, корректировки не коснутся зоны Богатырский проспект — набережная Макарова.

«Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с базовым тарифом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Цена на проезд по маршруту набережная Макарова — КАД (Юг) поднимется на 32 рубля (до 200 рублей). На участке КАД (Юг) — Богатырский проспект тариф возрастет почти на 50 рублей.

Правительство ранее одобрило инфраструктурный кредит Санкт-Петербургу на строительство двух крупных дорожных развязок. Как уточнил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, речь идет о строительстве Витебской развязки и транспортной развязки на ЗСД.

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Все новости / Экономика / Водителей Петербурга предупредили о подорожании проезда по ЗСД с 10 ноября
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