В Калининском районе Петербурга появится площадка для тренировок собак-поводырей

Санкт-Петербург, 26 октября. Первая в России площадка, организованная для тренировок собак-поводырей, появится в Северной столице. Специалисты будут подготавливать на ней проводников для инвалидов, в том числе незрячих.

В пятницу стартовали работы по возведению спецплощадки на юго-западной границе Пискаревского парка в Калининском районе Петербурга. Организатором идеи выступил Северо-Западный Центр по подготовке специальных собак «Симаргл». Тренироваться здесь смогут не только молодые, но и уже работающие животные.

Общая площадь постройки составит 1500 квадратных метров. На ней будет установлено спецоборудование с имитацией городских препятствий, например, лестницы, рельсы и так далее. Поддержавший идею Комитет по транспорту установит на ее территории троллейбус, чтобы для животных максимально приблизить атмосферу к реальной жизни. За тренировки будут отвечать инструкторы «Симаргл».

В феврале этого года жители Большого Камня спасли косулю, на которую напала стая бродячих собак, сообщало издание Deita. Спасатели забрали раненое животное и доставили его в ветеринарную клинику.