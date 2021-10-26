Транспорт Петербурга будет работать по графику выходного дня с 30 октября по 7 ноября

Санкт-Петербург, 26 октября. Общественный транспорт Петербурга будет работать согласно графику выходного дня в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.

При этом стоимость проезда в метрополитене и наземном городском транспорте никак не изменится. Об этом сообщили в петербургском комитете по транспорту.

«В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Они предусматривают сохранение заработной платы и действуют на всей территории страны.